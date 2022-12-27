Российский национальный коммерческий банк подсчитал траты своих клиентов в конце 2022 года. Так, количество и средний объём платежей у владельцев кредитных карт выросли в 1,5 раза по сравнению с ноябрём. В декабре они в сумме совершают до 100 тыс. покупок в день и тратят около 70 млн рублей.

Больше всего клиенты покупают в продуктовых магазинах и супермаркетах, на АЗС, в кафе и ресторанах, магазинах парфюмерии и косметики, также оплачивают проживание в отелях.

«Такая активность связана с подготовкой к новогодним праздникам, а также с преимуществами использования кредитных карт с учётом обновленных условий», — объяснили в пресс-службе банка.

Так, льготный период по кредитной карте РНКБ можно увеличить с 55 до 115 дней в мобильном приложении, если у клиента нет задолженностей. Для этого нужно нажать иконку кредитной карты в приложении, выбрать пункт «Действия», далее «Управление» и «Увеличить срок льготного периода».

Кроме того, можно получить кэшбэк до 5% за покупки в четырёх разных категориях. При правильном использовании льготного периода компенсировать декабрьские траты по кредитной карте можно до середины марта 2023 года. Подробные условия доступны на сайте.

Также преимуществами кредитной карты РНКБ называют: