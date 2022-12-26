В городах Краснодарского края завершили установку ёлок. Довольны деревьями оказались не везде
Показываем как выглядят новогодние ёлки в разных городах Кубани
В Краснодарском крае во всех городах уже установили главные ёлки, украсили улицы и общественный транспорт. Кадрами праздничных елей жители муниципалитетов делятся в соцсетях. Но не все остались довольны новогодним декором.
Самой красивой пользователи посчитали ёлку в Геленджике.
А вот глава Ленинградского района раскритиковал чиновников за ненарядную ёлку. Ситуацию исправили.
Еще одна скандальная ёлка находится в Кущевском районе. Жители пожаловались в СМИ, что дерево спилили в детском саду. Известно, что ель высадили в 1978 году.
А вот так выглядит главная городская ёлка в Новороссийске. Искусственное дерево купили в 2018 году за 6,5 млн рублей.
«Да, за ёлку не очень стыдно, за ёлки катастрофически стыдно! Поставить какой то зонтик с подсветкой. Уровень села, а не города, в котором крутят сумасшедшие бабки», — написали в комментариях.
Как писали Юга.ру, губернатор Краснодарского края потребовал не тратиться на новогодние украшения. Главам муниципалитетов рекомендовали украсить улицы городов прошлогодними декорациями. Также это касается искусственных елей.