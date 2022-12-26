В городах Краснодарского края завершили установку ёлок. Довольны деревьями оказались не везде

В Краснодарском крае во всех городах уже установили главные ёлки, украсили улицы и общественный транспорт. Кадрами праздничных елей жители муниципалитетов делятся в соцсетях. Но не все остались довольны новогодним декором.

А вот глава Ленинградского района раскритиковал чиновников за ненарядную ёлку. Ситуацию исправили.

Еще одна скандальная ёлка находится в Кущевском районе. Жители пожаловались в СМИ , что дерево спилили в детском саду. Известно, что ель высадили в 1978 году.

А вот так выглядит главная городская ёлка в Новороссийске. Искусственное дерево купили в 2018 году за 6,5 млн рублей.



«Да, за ёлку не очень стыдно, за ёлки катастрофически стыдно! Поставить какой то зонтик с подсветкой. Уровень села, а не города, в котором крутят сумасшедшие бабки», — написали в комментариях.