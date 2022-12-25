В Краснодаре построят стекольный завод за 100 млн рублей
Компании из Краснодара одобрили займ в 100 млн рублей для строительства завода
Краевой Фонд развития промышленности одобрил займ в размере 100 млн рублей ООО «СВ Гласс». На эти деньги в индустриальном парке «Краснодар» построят стекольный завод.
В пресс-службе мэрии Краснодара рассказали, что в будущем там будут производить стеклянные двери, жилые перегородки, триплекс, элементы системы «умный дом».
Займ дали компании на срок до 5 лет под 0,1% по программе «Импортозамещение».
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае ищут инвестора для мусороперерабатывающих заводов. Региональное министерство экономики уже планирует запускать конкурс по выбору инвестора, готового вложить в проект 120 млрд рублей
23 декабря, 16:30«У командира лопнет терпение, и он отправит меня на СВО»
Мобилизованный многодетный отец третий месяц находится в воинской части