В Краснодаре построят стекольный завод за 100 млн рублей

Компании из Краснодара одобрили займ в 100 млн рублей для строительства завода

Краевой Фонд развития промышленности одобрил займ в размере 100 млн рублей ООО «СВ Гласс». На эти деньги в индустриальном парке «Краснодар» построят стекольный завод.

В пресс-службе мэрии Краснодара рассказали, что в будущем там будут производить стеклянные двери, жилые перегородки, триплекс, элементы системы «умный дом».

Займ дали компании на срок до 5 лет под 0,1% по программе «Импортозамещение».

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае ищут инвестора для мусороперерабатывающих заводов. Региональное министерство экономики уже планирует запускать конкурс по выбору инвестора, готового вложить в проект 120 млрд рублей