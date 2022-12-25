В Краснодаре построят стекольный завод за 100 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Изображение пользователя Kan Chana с сайта shutterstock.com
    © Изображение пользователя Kan Chana с сайта shutterstock.com

Компании из Краснодара одобрили займ в 100 млн рублей для строительства завода

Краевой Фонд развития промышленности одобрил займ в размере 100 млн рублей ООО «СВ Гласс». На эти деньги в индустриальном парке «Краснодар» построят стекольный завод.

В пресс-службе мэрии Краснодара рассказали, что в будущем там будут производить стеклянные двери, жилые перегородки, триплекс, элементы системы «умный дом». 

Займ дали компании на срок до 5 лет под 0,1% по программе «Импортозамещение». 

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае ищут инвестора для мусороперерабатывающих заводов. Региональное министерство экономики уже планирует запускать конкурс по выбору инвестора, готового вложить в проект 120 млрд рублей

Краснодар Строительство

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В Краснодаре построят стекольный завод за 100 млн рублей
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