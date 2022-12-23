Отдых в Краснодарском крае подорожал из-за закрытия аэропортов

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Игоря Старкова, unsplash.com
    © Фото Игоря Старкова, unsplash.com

Сильнее всего цены на отдых поднялись в Сочи

Стоимость отдыха на курортах Краснодарского края в 2022 году выросла на 10% из-за закрытия аэропортов. Самый значительный рост цен зафиксировали в Сочи — 17%, сообщили «Известия».

В Российском союзе туриндустрии отметили, что это средний процент подорожания, поскольку небольшие отели могли не менять цены, а пятизвездочные наоборот значительно поднять.

Отмечается, что по сравнению с 2021 годом цена на отдых не изменилась только в Крыму. Кроме того, полуостров в 2022 году остался среди лидеров направлений для отдыха в России, несмотря на проблемы с транспортной доступностью. Но по итогам года турпоток туда упал на 30%.

Как писали Юга.ру, отельеры Краснодарского края уже открыли бронирование на лето 2023 года. Цены на летний сезон выросли на 10-15%. Есть отели, в которых проживание подорожало на 20-30%, но их пока единицы.

Курорты и туризм отдых Цены

Новости

В Новороссийске активисты предложили мэру взять в руки лопату: без прорана погибает малёк
Отдых в Краснодарском крае подорожал из-за закрытия аэропортов
В Краснодаре меры поддержки семей мобилизованных автоматически продлят на 2023 год
Интерактивная карта и мобильное приложение с действующими укрытиями для населения появятся в Краснодарском крае
Няни и видеонаблюдение: в Краснодаре зоогостиницы будут забиты в новогодние праздники
В сети появились кадры со стройки базы ФК «Краснодар» в Адыгее. Смотрим сверху, пока ещё можно

Лента новостей

Реклама на сайте