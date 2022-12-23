Отдых в Краснодарском крае подорожал из-за закрытия аэропортов

Стоимость отдыха на курортах Краснодарского края в 2022 году выросла на 10% из-за закрытия аэропортов. Самый значительный рост цен зафиксировали в Сочи — 17%, сообщили «Известия».

В Российском союзе туриндустрии отметили, что это средний процент подорожания, поскольку небольшие отели могли не менять цены, а пятизвездочные наоборот значительно поднять.

Отмечается, что по сравнению с 2021 годом цена на отдых не изменилась только в Крыму. Кроме того, полуостров в 2022 году остался среди лидеров направлений для отдыха в России, несмотря на проблемы с транспортной доступностью. Но по итогам года турпоток туда упал на 30%.

Как писали Юга.ру, отельеры Краснодарского края уже открыли бронирование на лето 2023 года. Цены на летний сезон выросли на 10-15%. Есть отели, в которых проживание подорожало на 20-30%, но их пока единицы.