В Краснодаре откроют главную городскую ёлку и новогоднюю ярмарку

В Краснодаре 24 декабря в 12:00 театрализованным представлением откроют главную городскую ёлку. Её установили на театральной площади.

Вслед за ёлкой заработает новогодняя ярмарка. На ней можно будет купить сувениры, подарки, согревающие безалкогольные напитки и еду. Также на площади появятся домик и почта Деда Мороза. Кроме того, для детей и взрослых смонтировали аттракционы и фотозоны. А с 26 декабря ярмарка заработает на площади им. А. С. Пушкина.

На колесе обозрения в горпарке с субботы ежедневно будут показывать новогоднее световое шоу. Увидеть его можно будет с 17:00 до 23:00. В новогоднюю ночь представление продлится до 01:00.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на время новогодних праздников создадут городской оперативный штаб. Он будет следить за безопасностью.