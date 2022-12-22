МегаФон ускорил мобильный интернет в Сочи

Инженеры компании модернизировали сетевую инфраструктуру в популярных туристических зонах к началу зимнего сезона

Расширение полосы для передачи данных в диапазоне 1800 МГц увеличило емкость сети четвертого поколения — теперь базовые станции одновременно обслуживают гораздо больше пользователей с сохранением высокой скорости мобильного интернета.

Модернизация коснулась 98% базовых станций этого частотного диапазона в Сочи. Работы затронули горную агломерацию, а также Центральный, Адлерский, Лазаревский и Хостинский районы. Теперь абоненты смогут даже в пиковые часы использовать цифровые сервисы без потери скорости. Оператор перераспределил частоты и расширил спектр, благодаря чему скорость мобильного интернета выросла на 25%. Помимо этого, специалисты провели дополнительную настройку оборудования для улучшения стабильности соединения при въезде в тоннели.

По данным Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани, в крае с начала года отдохнули 16,3 млн человек, это на 5% больше, чем в 2021 году. До конца года турпоток может достичь 17 млн человек, это сопоставимо с рекордным 2019 годом. В зимнем сезоне 2022-2023 годах турпоток в Краснодарском крае ожидается на уровне прежних лет — порядка 2,5 млн человек. В период новогодних праздников средний уровень загрузки черноморских курортов составит 70%, отелей горного кластера — 90-100%.

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Абоненты МегаФона в этом году посещали сочинские курорты на 11% чаще, чем годом ранее, а их интернет-трафик вырос на 12%. На зимние месяцы приходится 17% турпотока. Наибольшей популярностью направление пользуется у жителей самого Краснодарского края, Москвы и области, Санкт-Петербурга, Самарской и Свердловской областей.