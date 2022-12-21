Фонд Олега Дерипаска объединит результаты работы поисковых движений в единый онлайн-архив

Поисковые организации, краеведы, историки Краснодарского края создадут единую базу с результатами своих находок, архивными материалами, именами и историями людей за период Великой Отечественной войны

Решение о ее создании принято на первой региональной научно-практической конференции «Память и Долг», организованной фондом «Вольное Дело-Юг» по итогам финала выставочного проекта «Помни о нас», посвященного малоизвестным фактам о судьбах погибших при оккупации Северного Кавказа.

Главные герои экспозиции — те, кого историки называют «забытыми» жертвами Второй мировой войны: дети-инвалиды, врачи-евреи и пациенты психиатрических клиник. Во время битвы за Кавказ их погибло больше 1700, из них 762 — в Краснодарском крае. Чтобы почтить их память и напомнить о важности поддержания мира и безопасности, в июле 2022 года фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело-Юг» запустил документальную выставку «Помни о нас».

В ее основу легли реальные фотографии и документальные свидетельства: выдержки из показаний и допросов, доступ к которым до сих пор можно было получить только в архивах. С июля по декабрь 2022 года выставка «Помни о нас» демонстрировалась в музеях, библиотеках и кинотеатрах Краснодарского края: Усть-Лабинском, Кореновском, Тбилисском, Кавказском, Тихорецком, Новопокровском и Белоглинском районах. За полгода выставку посетили 5 тыс. человек.

© Фото предоставлено фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело»

© Фото предоставлено фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело»

© Фото предоставлено фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело» © Фото предоставлено фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело» © Фото предоставлено фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело»

© Фото предоставлено фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело»

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«Интерес к проекту показал нам, как важно именно сейчас объединить усилия по восстановлению исторической памяти. Масштабная работа, которую много лет ведут на Кубани поисковые организации, позволяет восстановить события со всей исторической достоверностью, назвать жертв войны поименно и увековечить память о них. Единая база данных поможет нам систематизировать и передать нашим детям результаты этой работы. Страшные последствия войны до сих пор откликаются болью. Наша задача — сохранить историю для новых поколений, чтобы не допустить повторения ее самых страшных страниц», — отмечает гендиректор фонда «Вольное Дело-Юг» Анна Придня.

Выставка «Помни о нас» проводится с 2018 года, её автор — кандидат исторических наук, доктор философии Ирина Реброва. За это время экспозиция выставки демонстрировалась в городах и станицах Краснодарского края, Ростовской области, Ставрополья, Адыгеи, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, на полуострове Крым и в Москве. Её посетили более 50 тыс. человек. В 2020 году была подготовлена немецкоязычная версия выставки в Германо-российском музее «Берлин-Карлсхорст». С 2022 года при поддержке фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело-Юг» и Фонда Президентских грантов проект расширили и возобновили.