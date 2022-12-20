Улицу Гоголя в Краснодаре будут перекрывать в декабре и январе

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Движение ограничат на участке от Красноармейской до Красной

В краснодарской филармонии им.Г.Ф.Пономаренко 21, 22 декабря и 6 января пройдет благотворительная акция «Подарок деда Мороза». В указанные дни с 6 часов утра и до окончания мероприятия проезд по ул. Гоголя от ул. Красноармейской до ул. Красной будет закрыт.

В мэрии также предупредили, что указанный участок дороги начнут освобождать от транспорта в 22 часа накануне дня проведения акции.

Ранее Юга.ру сообщали, что 21 декабря с 12:00 будет временно ограничено движение транспорта по Крымскому мосту. А с 13:00 до 18:00 движение будет полностью остановлено. Это необходимо для проведения ремонтных работ. Об этом сообщили в Минтрасе.

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