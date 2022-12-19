В Краснодарском крае похолодает до -9 °С

В Краснодаре в понедельник утром пройдет небольшой дождь с мокрым снегом, днем без существенных осадков. Ветер 5-10 м/с, температура воздуха составит 2 °С.

По краю в утренние часы ожидается дождь, переходящий в мокрый снег. Днем в южной части региона пройдут сильные осадки. В отдельных районах прогнозируют налипание мокрого снега. Температура воздуха днем составит -3…2 °С, ветер 9-14 м/с.

На Черноморском побережье переменная облачность. Временами дождь, переходящий в мокрый снег. Утром на участке от Джубги до Магри пройдут сильные осадки, возможно налипание мокрого снега. Ветер 6-11 м/с, местами 12-14 м/с, днем в отдельных районах 15-20 м/с, вечером порывы до 23 м/с. Температура воздуха днем 1-6 °С.

Такая погода сохранится в крае ближайшие несколько дней. В некоторых районах в ночное время похолодает до -7 °С, в восточной половине края до -9 °С. На Черноморском побережье прогнозирует шквалистое усиление ветра до 24 м/с.