В Краснодаре изменят схему движения на улицах Солнечной и Дальней
Новые знаки установят в ночь с 16 на 17 декабря
В городской администрации сообщили об изменении схемы движения транспорта по ул. Солнечной на пересечении с ул. Агрохимической и по ул. Дальней на пересечении с ул. им. Дзержинского.
«На сегодняшний день мы наблюдаем заторовые ситуации на перекрестке по улице Дальней при движении со стороны Шоссе Нефтяников. А также большое количество аварий происходят на пересечении улиц Агрохимической и Солнечной. Для возможности изменения этой ситуации сегодня ночью вступят в силу изменения в организации движения на этих участках», — публикуют на сайте мэрии слова и.о. директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Галины Шешиной.
На перекрёстке ул. Дальней при движении со стороны ул. Шоссе Нефтяников нельзя будет повернуть налево — на ул. им. Дзержинского. В качестве альтернативы в администрации предлагают использовать ул. Строителей.
Также по ул. Солнечной на пересечении с ул. Агрохимической нельзя будет повернуть налево — с ул. Солнечной на ул. Агрохимическую и с ул. Агрохимической на ул. Солнечную.
Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре подготовленную к ремонту улицу Батуринскую затопило фекалиями.