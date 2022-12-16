В Краснодаре изменят схему движения на улицах Солнечной и Дальней

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Новые знаки установят в ночь с 16 на 17 декабря

В городской администрации сообщили об изменении схемы движения транспорта по ул. Солнечной на пересечении с ул. Агрохимической и по ул. Дальней на пересечении с ул. им. Дзержинского.

«На сегодняшний день мы наблюдаем заторовые ситуации на перекрестке по улице Дальней при движении со стороны Шоссе Нефтяников. А также большое количество аварий происходят на пересечении улиц Агрохимической и Солнечной. Для возможности изменения этой ситуации сегодня ночью вступят в силу изменения в организации движения на этих участках», — публикуют на сайте мэрии слова и.о. директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Галины Шешиной.

На перекрёстке ул. Дальней при движении со стороны ул. Шоссе Нефтяников нельзя будет повернуть налево — на ул. им. Дзержинского. В качестве альтернативы в администрации предлагают использовать ул. Строителей.

Также по ул. Солнечной на пересечении с ул. Агрохимической нельзя будет повернуть налево — с ул. Солнечной на ул. Агрохимическую и с ул. Агрохимической на ул. Солнечную.

  • © скриншот с сайта https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/v-krasnodare-izmenitsya-skhema-dvizheniya-na-uchastkakh-ulits-solnechnoy-i-dalney/
    © скриншот с сайта https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/v-krasnodare-izmenitsya-skhema-dvizheniya-na-uchastkakh-ulits-solnechnoy-i-dalney/
  • © скриншот с сайта https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/v-krasnodare-izmenitsya-skhema-dvizheniya-na-uchastkakh-ulits-solnechnoy-i-dalney/
    © скриншот с сайта https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/v-krasnodare-izmenitsya-skhema-dvizheniya-na-uchastkakh-ulits-solnechnoy-i-dalney/

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