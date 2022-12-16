В Краснодарский край придет теплый воздух из субтропиков

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На выходных в Краснодарском крае будет тепло и дождливо

На выходных 17-18 декабря в Краснодаре воздух прогреется до 14-15 °С. В субботу в краевой столице будет солнечно, а в воскресенье пройдет дождь.

Синоптики отметили, что на Юге страны будет недолгое потепление. Причиной высоких для декабря температур станет теплый воздух из субтропиков по периферии циклона. 

Дожди в регионе пройдут только в конце выходных. Ночью и утром местами будет туман. Температура воздуха ночью составит 3-8 °С, а днем потеплеет до 12-17 °С. 

На Черноморском побережье облачно, в субботу на участке от Джубги до Магри пройдет небольшой дождь. В воскресенье осадки ожидаются в районе Анапы и Геленджика. Столбик термометра в ночное время покажет 6-11 °С, днем 12-17 °С.

Как писали Юга.ру, 17 декабря в горах Сочи начнутся тестовые катания. Горнолыжный сезон стартует 23 декабря.

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