В Краснодарском крае пройдут дожди с мокрым снегом. На побережье потеплеет до 18 °С

Синоптики рассказали, что конец недели в Краснодарском крае будет дождливым

В Краснодаре 15 декабря переменная облачность, утром и днем небольшой дождь. Температура воздуха днем 6-8 °С.

По краю синоптики прогнозируют дожди с мокрым снегом. Будет дуть ветер со скоростью 5-10 м/с, местами 12-14 м/с. Температура воздуха составит 2-7 °С. На Черноморском побережье также пройдет дождь. В районе Новороссийска ожидается сильный ветер — 15-17 м/с. Воздух прогреется до 10-15 °С.

Следующие несколько дней в крае сохранится такая погода. Пройдут дожди с мокрым снегом, а в горных районах снег. Ветер 4-9 м/с, местами 12-14 м/с. Температура воздуха ночью составит 2-7 °С, в южных района 4-9 °С, днем 7-12 °С, на юге до 15 °С.

На Черноморском побережье прогнозируют дожди и сильный ветер. Порывы достигнут 12-14 м/с, местами 17 м/с. Воздух прогреется до 13-18 °С.