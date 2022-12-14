В Краснодарском крае выпал первый снег. Показываем, где началась зима

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

В некоторых районах Кубани выпал снег, а в Сочи объявили штормовое предупреждение

В некоторых районах Краснодарского края ночью 14 декабря выпал первый снег. В соцсетях делятся кадрами из Армавира, Апшеронска, Лабинска и Горячего Ключа.

Недолго снег шел и в Краснодаре. К утру он растаял, но те, кто не спали ночью, успели его увидеть.

Синоптики Краснодарского краевого гидрометцентра сообщили, что 14 декабря в регионе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха днем составит 3-8 °С.

А в Сочи объявили штормовое предупреждение. На курорте пройдет сильный дождь с грозой. Пляжи временно закрыли, коммунальные службы перевели в усиленный режим работы.

Как писали Юга.ру, в начале декабря снег выпал в Ставропольском крае. Температура воздуха по ночам в регионе опускается до -7°C.

Погода Штормовые предупреждения

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