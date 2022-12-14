10% краснодарцев признались, что негативно относятся к отпуску коллег в декабре

Чаще всего негативно к отпускам коллег относятся инженеры и бухгалтеры

Продлить себе новогодние каникулы отпуском или отгулами собираются 9% краснодарцев. В большинстве случаев такие решения не вызывают в трудовых коллективах негатива, но 10% коллег остаются недовольны таким решением.

Аналитики сайта SuperJob рассказали, что отпуск в декабре берут чаще, чем в январе. Это выгодно экономически, но не всегда удобно с точки зрения рабочих процессов.

«В это время многие заканчивают проекты, сдают отчеты. Именно поэтому 10% краснодарцев, узнав об отпуске своего коллеги в конце декабря, отнесутся к этому отрицательно. Напротив, 25% порадуются за сослуживца и оценят решение положительно. В том, что им все равно, признаются 51% опрошенных», — пояснили специалисты SuperJob.

Негативно к дополнительным выходным коллег относятся инженеры, бухгалтеры, налоговики, продавцы, кассиры, логисты, а также руководители отделов и директора предприятий. Также негативное отношение к отпуску чаще разделяют сотрудники старше 45 лет.

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