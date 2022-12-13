В школе села Новониколаевка Ростовской области открыли сразу 3 мемориальные доски погибшим на СВО

Все погибшие были выпускниками школы, на фасаде которой появились памятные таблички

9 декабря администрация Азовского района Ростовской области сообщила, что на фасаде школы села Новониколаевка увековечены имена героев, награжденных Орденом Мужества.

«Владислав Ганноченко, Андрей Долотовский, Виктор Семенихин — имена защитников Отечества навсегда останутся в памяти земляков», — сказано в коротком сообщении на сайте администрации района.

Известно, что младшему из погибших, Владиславу Ганноченко, было 25 лет. Младший сержант погиб 13 мая 2022 года. Командиру зенитного дивизиона Андрею Долотовскому было 28 лет, он погиб 13 мая. 40-летний рядовой Виктор Семенихин погиб 25 сентября.

На открытии мемориальных табличек, по сообщениям СМИ, присутствовал глава Азовского района Александр Палатный. Он «поблагодарил родителей и учителей за воспитание патриотов и призвал учеников быть достойными памяти героев».

В селе Новониколаевка проживают около 900 человек. В карточке населенного пункта на сайте Википедия сказано, что в селе родились Герои Советского Союза: Григорий Завгородний и Фёдор Шинкаренко.

Как писали Юга.ру экс-мэра Краснодара Андрея Алексеенко наградили орденом Мужества.