Южный циклон принес в Краснодарский край дожди и мокрый снег

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае в начале недели

В Краснодаре днем 12 декабря переменная облачность и небольшой дождь. Ветер 5-10 м/с, температура воздуха 11-13 °С.

Во вторник и среду в краевой столице пройдут дожди. В ночное время суток температура будет 3-6 °С, днем 13 декабря столбик термометра поднимется до 13 °С, а 14 декабря температура упадет до 6 °С.

По краю в понедельник местами пройдет дождь. Ветер восточный 5-10 м/с, в некоторых районах порывы 15-17 м/с. Температура воздуха составит 8-13 °С, в южных районах 11-16 °С.

На Черноморском побережье днем местами небольшой дождь. Ветер южный 12-14 м/с, местами 15-20 м/с. Температура днем на участке Анапа — Геленджик 15-20 °С, на участке Джубга — Магри 12-17 °С.

13-14 декабря синоптики прогнозируют в крае дождь и мокрый снег в горных районах. В отдельных районах пройдут ливни. Ветер 5-10 м/с, местами 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 4-9 °С, в горах 1-6 °С. Днем 13 декабря воздух прогреется до 7-12 °С, а 14 декабря упадет до 3-8 °С.

На Черноморском побережье будет облачно и дождливо. Ветер 9-14 м/с, температура воздуха 13 декабря 10-15 °С, а 14 декабря похолодает до 7-12 °С.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сказал, что непогода связана с выходом южного циклона. Также сильные дожди ожидаются в Крыму.