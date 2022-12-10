В Краснодаре временно ограничат движение на улице Гоголя

В Краснодаре 12 декабря пройдет краевой фестиваль творчества «Мы есть у тебя, Россия!». Из-за этого для автомобилистов временно перекроют участок улицы Гоголя от Красноармейской до Красной.

Проехать на участке будет нельзя с 6:00 и до конца мероприятия. Там сделают временную парковку для участников фестиваля, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Кроме того, вечером 11 декабря территорию освободят от припаркованного транспорта. На месте будут дежурить сотрудники ДПС.

Как писали Юга.ру, в конце ноября в Краснодаре перекрывали движение на нескольких улицах из-за крестного хода в поддержку участников СВО.