В Краснодаре временно ограничат движение на улице Гоголя

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

Ограничение затронет участок от Красноармейской до Красной

В Краснодаре 12 декабря пройдет краевой фестиваль творчества «Мы есть у тебя, Россия!». Из-за этого для автомобилистов временно перекроют участок улицы Гоголя от Красноармейской до Красной.

Проехать на участке будет нельзя с 6:00 и до конца мероприятия. Там сделают временную парковку для участников фестиваля, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Кроме того, вечером 11 декабря территорию освободят от припаркованного транспорта. На месте будут дежурить сотрудники ДПС.

Как писали Юга.ру, в конце ноября в Краснодаре перекрывали движение на нескольких улицах из-за крестного хода в поддержку участников СВО.

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