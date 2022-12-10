Последний теплый уикенд декабря. В Краснодарском крае потеплеет до 18°C
Синоптики подготовили прогноз на выходные 10-11 декабря в Краснодарском крае
В субботу, 10 декабря, в крае ожидают переменную облачность. Ночью и утром местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточный, порывы до 12 м/с. На Черноморском побережье ветер южный, местами порывы до 14 м/с, утром и днём — до 15-18.
Температура воздуха ночью не ниже 2°C, на востоке края до –1°C; днём не теплее 15°C. На севере края температура поднимется не выше 12°C.
В горах температура воздуха ночью опустится не ниже –2°C, днём поднимется не выше 11°C. На Черноморском побережье ночью будет не холоднее 9°C, днем потеплеет до 18°C.
Каким будет зимний сезон в горах Сочи:
В воскресенье, 11 декабря, в Краснодарском крае также прогнозируют переменную облачность и небольшие дожди с ветром до 12-14 м/с. На Черноморском побережье скорость ветра достигнет 20 м/с.
Ночью в крае будет не холоднее 2°C. Днём потеплеет до 13-16°C максимум. В горах ночью не ниже 0°C, днём — до 12°C. На Черноморском побережье ночью воздух не холоднее 8°C, днем не теплее 18°C.