Последний теплый уикенд декабря. В Краснодарском крае потеплеет до 18°C

В субботу, 10 декабря, в крае ожидают переменную облачность. Ночью и утром местами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточный, порывы до 12 м/с. На Черноморском побережье ветер южный, местами порывы до 14 м/с, утром и днём — до 15-18.

Температура воздуха ночью не ниже 2°C, на востоке края до –1°C; днём не теплее 15°C. На севере края температура поднимется не выше 12°C.

В горах температура воздуха ночью опустится не ниже –2°C, днём поднимется не выше 11°C. На Черноморском побережье ночью будет не холоднее 9°C, днем потеплеет до 18°C.