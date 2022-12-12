В Ростовской области в День героев Отечества прошёл урок мужества

Губернатор Ростовской области Василий Голубев на уроке мужества рассказал воспитанникам казачьих корпусов об истории казачества и героях донской земли

Василий Голубев поздравил юных воспитанников казачьих корпусов сразу с двумя важными событиями — 80-летием со дня образования пятого Гвардейского кавалерийского Донского казачьего краснознаменного Будапештского корпуса и Днем героев Отечества. Урок транслировался во все учебные заведения Дона, а также в два кадетских корпуса Волгоградской области.

По словам главы региона, казаки всегда славились мужеством и стойкостью, с 16 века они участвовали практически во всех важных сражениях за Россию.

Отдельно Василий Голубев остановился на заслугах сформированного в 1842 году Донского казачьего кавалерийского корпуса, воины которого прошли 9 тыс. километров дорогами Великой Отечественной войны, внесли большой вклад в победу над гитлеровской Германией и участвовали в освобождении Ростовской области.

«Почти 80 лет назад корпус участвовал в очищении донской земли от фашистов, в феврале 1943-го бойцы ударили в тыл немцам и ускорили их бегство из Ростова. Казаки гнали врагов с Дона до конца августа. А 30 августа, как мы все знаем, — годовщина освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков», — рассказал Голубев.

Государство отметило наградами 32 тыс. бойцов Донского казачьего кавалерийского корпуса. 11 из них стали героями Советского Союза, среди них есть и полный георгиевский кавалер Константин Недорубов.



Всего в Ростовской области в разные годы проживали 335 героев Советского Союза, а сейчас — 11 героев России, в том числе полный кавалер ордена Славы Василий Добрица.

Губернатор также отметил заслуги участников СВО. Семье одного из них — погибшего в Запорожье Анатолия Плешакова — Голубев накануне вручил орден Мужества.

«Выбирая свой путь, помните, что высшим приоритетом для гражданина и патриота являются защита Родины и служение обществу. Не забывайте, ребята, что в ваших жилах течет кровь казаков-героев, которые на протяжении многих веков стояли на страже интересов России, будьте достойны славы ваших предков», — сказал глава региона.