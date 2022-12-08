В Ростове из-за ледяного дождя образовалась 12-километровая пробка
Из-за непогоды на дорогах Ростова произошло несколько ДТП и растянулся многокилометровый затор
В Ростове объявили штормовое предупреждение из-за ледяного дождя. Синоптики прогнозируют такую погоду до 10 декабря.
Дороги и тротуары города покрылись льдом. Из-за этого уже произошло несколько ДТП. Самая крупная авария случилась около Донского университета — там столкнулись пять автобусов, сообщил телеграм-канал «Ростов Главный».
Из-за непогоды на Северном обходе города растянулась 12-километровая пробка. Она начинается от кольца на Большие Салы и новошахтинскую трассу.
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