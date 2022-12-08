В Ростове из-за ледяного дождя образовалась 12-километровая пробка

Ростовская область

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Из-за непогоды на дорогах Ростова произошло несколько ДТП и растянулся многокилометровый затор

В Ростове объявили штормовое предупреждение из-за ледяного дождя. Синоптики прогнозируют такую погоду до 10 декабря.

Дороги и тротуары города покрылись льдом. Из-за этого уже произошло несколько ДТП. Самая крупная авария случилась около Донского университета — там столкнулись пять автобусов, сообщил телеграм-канал «Ростов Главный».

Из-за непогоды на Северном обходе города растянулась 12-километровая пробка. Она начинается от кольца на Большие Салы и новошахтинскую трассу. 

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В Минтрансе области знают о ситуации на дорогах. В ведомстве сказали, что дорожные службы выехали в город и израсходовали около 160 тонн противогололедных реагентов. 

Ранее Юга.ру писали, что из-за сильного ветра обмелел Дон и Таганрогский залив. Судам не хватает глубины для навигации.

Погода Пробки Ростов-на-Дону Штормовые предупреждения

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