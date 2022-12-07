В Сочи осудили строителей-мошенников. Они продали квартиры в самострое, который попал под снос

В апреле 2018 года в совхозе «Южные культуры» в Сочи снесли многоэтажку. Дом был построен без разрешительных документов, его в 2017 году признали самостроем. При этом строители с 2016 года рекламировали свой объект и заключили 18 договоров соинвестироваания с покупателями.

«Представляясь застройщиками, они не были зарегистрированы и не имели права на привлечение денежных средств граждан для строительства многоквартирного жилого дома», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.