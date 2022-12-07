В Сочи осудили строителей-мошенников. Они продали квартиры в самострое, который попал под снос
Мужчины получили 4,5 и 6 лет колонии
В апреле 2018 года в совхозе «Южные культуры» в Сочи снесли многоэтажку. Дом был построен без разрешительных документов, его в 2017 году признали самостроем. При этом строители с 2016 года рекламировали свой объект и заключили 18 договоров соинвестироваания с покупателями.
«Представляясь застройщиками, они не были зарегистрированы и не имели права на привлечение денежных средств граждан для строительства многоквартирного жилого дома», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Евгения Голоднюка и Андроника Устьяна обвинили в мошенничестве и причинении имущественного ущерба (ч. 4 ст. 159 и п.п. «а, б» ч. 2 ст. 165 УК РФ).
7 декабря стало известно, что апелляцию на решение сочинского суда Краснодарский краевой суд не удовлетворил. Приговор оставили в силе, Адлерский районный суд города Сочи назначил мужчинам наказание в виде 4,5 и 6 лет лишения свободы. Вину они признали частично.
«Гражданские иски потерпевших о возмещении материального вреда переданы для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства», — сообщили в пресс-службе судов.
Ранее Юга.ру рассказывали, что в центре Сочи хотят снести жилой дом через суд. Сотрудники земельного контроля Сочи обнаружили в интернете объявления о продаже апартаментов в доме, построенном без разрешения.