В аэропорту Сочи задержали три рейса

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Утром 6 декабря в аэропорту Сочи задержали несколько зарубежных рейсов

В телеграм-каналах сообщили, что в аэропорту Сочи задержали рейсы в Тель-Авив, Иркутск и Стамбул. Самолеты должны были вылететь до 12:00. Пассажиры пожаловались, что на горячей линии аэропорта не знают о причинах задержки рейсов.

В пресс-службе аэропорта Сочи сообщили Юга.ру, что рейсы в Стамбул и Иркутск задержали по причине позднего прибытия судов, а самолет в Тель-Авив не вылетел по техническим причинам. По состоянию на 16:10 самолеты стояли в очереди на вылет, а рейс в Иркутск отправился в 14:09.

По данным онлайн-табло на сайте «Главморе» рейсы в Стамбул и Тель-Авив вылетели в 15:57 и 15:38.

Также на сайте аэропорта не работает онлайн-табло:

  • © Скриншот сайта аэропорта Сочи, https://aer.aero/flights/online-schedule/
    © Скриншот сайта аэропорта Сочи, https://aer.aero/flights/online-schedule/

Как писали Юга.ру, из-за перехода на отечественные системы бронирования и регистрации в аэропорту Сочи авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» увеличили время оформления на рейс с 3 до 4 часов.

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В аэропорту Сочи задержали три рейса
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