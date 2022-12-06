В аэропорту Сочи задержали три рейса

В телеграм-каналах сообщили, что в аэропорту Сочи задержали рейсы в Тель-Авив, Иркутск и Стамбул. Самолеты должны были вылететь до 12:00. Пассажиры пожаловались, что на горячей линии аэропорта не знают о причинах задержки рейсов.

В пресс-службе аэропорта Сочи сообщили Юга.ру, что рейсы в Стамбул и Иркутск задержали по причине позднего прибытия судов, а самолет в Тель-Авив не вылетел по техническим причинам. По состоянию на 16:10 самолеты стояли в очереди на вылет, а рейс в Иркутск отправился в 14:09.

По данным онлайн-табло на сайте «Главморе» рейсы в Стамбул и Тель-Авив вылетели в 15:57 и 15:38.

Также на сайте аэропорта не работает онлайн-табло: