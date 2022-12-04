Сергей Жуков прокомментировал ситуацию в баре «Руки Вверх!» в Краснодаре. Там охрана не впустила человека в камуфляжной форме

Краснодарский край

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  • © скриншот из телеграм-канала Сергей Жуков и «Руки Вверх!» https://t.me/sezhukovrv/456
    © скриншот из телеграм-канала Сергей Жуков и «Руки Вверх!» https://t.me/sezhukovrv/456

Видео инцидента 2 декабря публиковали городские паблики

Сергей Жуков в своём телеграм-канале прокомментировал случившееся в Краснодаре. Артист рассказал, что в баре «Руки Вверх!», как и во многих других, действовало правило, которое запрещает вход в камуфляжной одежде. Это правило Жуков после конфликта отменил.

Сергей считает, что многочисленные заявления в соцсетях — «неправда» и «подмена понятий», потому что охрана не впустила человека из-за камуфляжной одежды, а не потому что он — военный. Жуков добавил, что пытается связаться с людьми, которые разослали видеозапись по пабликам. Если выяснится, что попасть в клуб пытались военные, артист пообещал пригласить их лично.

Напомним, в соцсетях 2 декабря появилось видео, на котором запечатлен диалог между охранниками и посетителями бара «Руки Вверх!» в Краснодаре. В описании к записи говорится об участниках СВО, которые приехали отдохнуть.

Ранее Юга.ру писали, что полиция назвала фейком сообщения о конфликтах жителей Анапы с беженцами из Херсонской области.

 

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Сергей Жуков прокомментировал ситуацию в баре «Руки Вверх!» в Краснодаре. Там охрана не впустила человека в камуфляжной форме
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