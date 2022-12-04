Сергей Жуков прокомментировал ситуацию в баре «Руки Вверх!» в Краснодаре. Там охрана не впустила человека в камуфляжной форме

Сергей Жуков в своём телеграм-канале прокомментировал случившееся в Краснодаре. Артист рассказал, что в баре «Руки Вверх!», как и во многих других, действовало правило, которое запрещает вход в камуфляжной одежде. Это правило Жуков после конфликта отменил.

Сергей считает, что многочисленные заявления в соцсетях — «неправда» и «подмена понятий», потому что охрана не впустила человека из-за камуфляжной одежды, а не потому что он — военный. Жуков добавил, что пытается связаться с людьми, которые разослали видеозапись по пабликам. Если выяснится, что попасть в клуб пытались военные, артист пообещал пригласить их лично.