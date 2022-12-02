Ледяной дождь и мокрый снег. Погода в Краснодарском крае на первые зимние выходные

В ближайшие дни в Краснодаре прогнозируют осадки и понижение температуры воздуха

По данным краснодарского гидрометцентра, в субботу, 3 декабря, в краевой столице облачно с прояснениями. Ночью и утром ожидается дождь, переходящий в ледяной. Днем осадков будет меньше, но не исключен дождь с мокрым снегом.

Температура воздуха ночью 1 — 3°C, днем немного теплее 2 — 4°С. Ветер восточной четверти 6 — 11 м/с, при порывах до 12-14 м/с.

В целом по краю погода не будет сильно отличаться от краснодарской. Впрочем, в отдельных районах обещают сильные осадки, а местами гололед и изморозь. На дорогах возможна гололедица. Водителей просят не выезжать без лишней необходимости.

Температура воздуха по краю ночью +2 — -3°С, днем -1 — +4°С. Ветер восточный до 20 м/с.

В последующие сутки погода на территории Краснодарского края существенно не изменится. Осадки прекратятся в начале следующей недели, однако температура воздуха так и останется около нулевых значений.

Ранее Юга.ру писали о том, что на черноморском побережье Краснодарского края и в Крыму объявили штормовое предупреждение.