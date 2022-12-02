1 декабря «Редакция» опубликовала выпуск о хирурге Вардане Хачатряне, которого обвиняют в сексуальном насилии. Обе стороны обращались в правоохранительные органы, но прокуратура не комментирует ситуацию дольше месяца

Предыстория Обвинения Хачатряна начались в октябре, когда блогерка Алана Мамаева с 190 тыс. подписчиков в инстаграме* стала публиковать истории девушек, которые рассказывали ей о домогательствах в личных сообщениях. Также женщины выкладывали подобные истории в собственных аккаунтах с хештегом #методВардана (сейчас недоступен).

10 октября хирург заявил об обращении в полицию с заявлением о шантаже сексуальными домогательствами. Также Хачатрян рассказал «Московскому комсомольцу», что «в клинике, где я оперирую, видеокамеры просматривают каждый уголок». Адвокат хирурга Рубен Маркарьян сравнил обвинения в адрес своего подопечного с вымогательством денег у крупных бизнесменов и высокопоставленных чиновников, хотя в случае с Хачатряном женщины не требовали денег. Одну из историй передало краснодарское женское сообщество «Огонь». Краснодарка Мария рассказала о домогательстве, которое напоминало многие другие: хирург якобы домогался пациенток после операции, когда те отходили от наркоза. Мария подтвердила свою историю редактору Юга.ру. Она готова действовать не анонимно, если дело дойдет до коллективного иска: «Тут один в поле не воин. У него огромные связи и деньги».

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Она уточнила, что ее оперировали в 2018 году в Сочи, в клинике «Баланс здоровья». Мария тогда жила в Краснодаре и поехала в город-курорт специально для операции. «Деньги принимал только налом, их считала его помощница, а не касса клиники. Никакого чека мне не выдали», — добавила женщина. Тогда же, 14 октября Мамаева рассказала Юга.ру, что «девушки уже были на приеме в Тверской межрайонной прокуратуре, где у них приняли заявления и организовали проверку». В тот же день Ren.tv передавал заявление прокуратуры о «постановке истории на контроль». 18 октября упомянутая прокуратура Москвы приняла запрос от Юга.ру о том, получала ли она заявления о домогательствах Хачатряна и заявлял ли он в полицию о шантаже. Запрос остается без ответа до сих пор. Расследование «Редакции» 1 декабря на youtube-канале «Редакция» Алексей Пивоваров** представил расследование Саши Сулим «Звездный» хирург против своих пациенток: насильник или жертва оговора?» В выпуске журналистка пообщалась с обеими сторонами — и с хирургом, и с обвиняющими его пациентками. По словам девушек, они обращались к Хачатряну, потому что он прославился бесшовным методом: врач не сшивал разрезы нитями, а склеивал. Героини выпуска говорили о ценах от 500 до 700 тыс. рублей за операцию.

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Как и в других историях собеседницы Сулим рассказали, что на приемах врач прикасался к ним, спрашивал о сексуальных предпочтениях и позволял себе двусмысленные комплименты. Несколько девушек заявили, что после операции хирург насиловал их. Хачатрян и его адвокат подозревают девушек в сговоре с Мамаевой. Полагать так им позволяет предыстория скандала — он начался, когда врач обвинил свою бывшую жену в злоупотреблении наркотиками. Мамаева, знакомая с ней, поддержала ее в соцсети, на что подписчицы откликнулись рассказами, в которых они обвиняли доктора в домогательствах и некомпетентности. Хачатрян сказал «Редакции», якобы одна пациентка обратилась в органы с признанием, что ее уговорили обвинять хирурга в домогательствах. Сулим сказала, что договорилась с женщиной об интервью, но в последний момент та отказалась. В частном разговоре, который Сулим не может использовать как доказательство, женщина сказала ей, что в день интервью «с ней связался человек, который представился как знакомый доктора Вардана и предложил ей возместить стоимость операции в обмен на то, что она заберет заявление об изнасиловании».

Сулим связалась и с Маркарьяном, адвокатом хирурга. Он зачитал признание той девушки, которая якобы отрицала насилие и рассказала о том, что заявление она писала под контролем Мамаевой. Когда Мамаева стала выкладывать истории пострадавших, она заметила появление интернет-публикаций против нее: «Собрали все смертные грехи, которые у меня только были». Видя в публикациях клевету, Мамаева и ее адвокат Ирина Серегина подали заявление в ГУ МВД, где проводится проверка материала. Для выпуска «Редакция» запросила комментарии у четырех клиник Москвы и Краснодара. Ответили только две, в Краснодаре — Клиника Екатерининская: «Жалоб со стороны пациентов в адрес клиники не поступало». Вторая клиника — московское АО «Медицина», где Хачатрян работает до сих пор. «Медициной» руководит ее основатель Григорий Ройтберг, отмеченный правительственными наградами. Он отказался содействовать в съемках интервью, заявив: «Ситуация с Хачатряном носит непрофессиональный характер и не имеет отношения к качеству оказания услуг».

4 декабря в Краснодаре пройдет благотворительный фестиваль в поддержку жертв домашнего насилия.