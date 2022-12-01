Мэрия Краснодара отчиталась о строительстве школ в городе. Ранее жители пожаловались президенту на нехватку соцобъектов

После публикации открытого письма к президенту РФ от жителей Краснодара городская мэрия отчиталась о строительстве школ

Накануне Юга.ру рассказывали, что жители Восточно-Кругликовского микрорайона Краснодара написали открытое письмо президенту РФ и организовали сбор подписей. Причиной стала нехватка школ и других социальных объектов.

Жители говорят, что неоднократно обращались с вопросом нехватки школ к местной администрации, но всегда «получали отписки». Поэтому они просят федеральные органы власти вмешаться для решения проблемы.

После этого в мэрии Краснодара сообщили, что в восточной части города идет строительство четырех школ на 6 тыс. человек:

В мэрии добавили, что в районе также построят 11 детских садов больше чем на 3 тыс. мест. Еще 7 находятся на стадии проектирования.

В соцсетях местные жители написали, что этих школ недостаточно.