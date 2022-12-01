Мэрия Краснодара отчиталась о строительстве школ в городе. Ранее жители пожаловались президенту на нехватку соцобъектов
После публикации открытого письма к президенту РФ от жителей Краснодара городская мэрия отчиталась о строительстве школ
Накануне Юга.ру рассказывали, что жители Восточно-Кругликовского микрорайона Краснодара написали открытое письмо президенту РФ и организовали сбор подписей. Причиной стала нехватка школ и других социальных объектов.
Жители говорят, что неоднократно обращались с вопросом нехватки школ к местной администрации, но всегда «получали отписки». Поэтому они просят федеральные органы власти вмешаться для решения проблемы.
После этого в мэрии Краснодара сообщили, что в восточной части города идет строительство четырех школ на 6 тыс. человек:
В мэрии добавили, что в районе также построят 11 детских садов больше чем на 3 тыс. мест. Еще 7 находятся на стадии проектирования.
В соцсетях местные жители написали, что этих школ недостаточно.
Сегодня о строительстве социальных объектов рассказал и мэр Краснодара Евгений Наумов. По его словам, сейчас в городе возводят 54 школы и детсада, 2 спорткомплекса, поликлиника и офис врача общей практики.
Он отметил, что в стадии проектирования находятся еще 66 соцобъектов. А в 2023 году обещают завершить строительство 10 школ, 16 детских садов, 3 спортивных объектов и детской поликлиники.
Ранее Юга.ру писали, что в Прикубанском округе Краснодара дефицит мест в школах и детских садах. В одном из самых густонаселенных микрорайонов округа — Губернском, первоклассникам отказали в обучении в местных школах № 102, 104.