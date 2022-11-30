В Краснодаре 30 ноября изменится движение трамваев

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Из-за ремонта путей по-другому поедут трамваи маршрутов № 4, 5 и 8

Ремонтируют трамвайные пути на ул. им. Вишняковой. Поэтому вечером 30 ноября изменится движение на трёх маршрутах.

Последние рейсы трамваев по полному маршруту отправятся с 21 до 22:30.

По маршруту № 4:
из Комсомольского микрорайона в 22:09;
от ул. Индустриальной в 22:19.

По маршруту № 5:
от ул. им. Е. Бершанской в 21:10;
от ул. им. Петра Метальникова в 22:10.

По маршруту № 8:
от хладокомбината в 21:31;
от ул. Петра Метальникова в 22:27.

Напомним, расписание движения маршрутов в режиме реального времени можно увидеть на сайте proezd.kttu.ru. Время отправления рейсов, следующих по изменённым маршрутам, выделено синим цветом, маршрутов, следующих в депо, красным цветом.

Ранее Юга.ру писали, что 4 декабря в Краснодаре пройдет крестный ход в поддержку участников СВО. В центре города перекроют автомобильное движение.

Краснодар Общественный транспорт Трамвай Транспорт

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В Краснодаре 30 ноября изменится движение трамваев
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