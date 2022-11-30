В Краснодаре 30 ноября изменится движение трамваев

Ремонтируют трамвайные пути на ул. им. Вишняковой. Поэтому вечером 30 ноября изменится движение на трёх маршрутах.

Последние рейсы трамваев по полному маршруту отправятся с 21 до 22:30.

По маршруту № 4:

из Комсомольского микрорайона в 22:09;

от ул. Индустриальной в 22:19.



По маршруту № 5:

от ул. им. Е. Бершанской в 21:10;

от ул. им. Петра Метальникова в 22:10.



По маршруту № 8:

от хладокомбината в 21:31;

от ул. Петра Метальникова в 22:27.

Напомним, расписание движения маршрутов в режиме реального времени можно увидеть на сайте proezd.kttu.ru. Время отправления рейсов, следующих по изменённым маршрутам, выделено синим цветом, маршрутов, следующих в депо, красным цветом.

Ранее Юга.ру писали, что 4 декабря в Краснодаре пройдет крестный ход в поддержку участников СВО. В центре города перекроют автомобильное движение.