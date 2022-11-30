В Краснодаре 30 ноября изменится движение трамваев
Из-за ремонта путей по-другому поедут трамваи маршрутов № 4, 5 и 8
Ремонтируют трамвайные пути на ул. им. Вишняковой. Поэтому вечером 30 ноября изменится движение на трёх маршрутах.
Последние рейсы трамваев по полному маршруту отправятся с 21 до 22:30.
По маршруту № 4:
из Комсомольского микрорайона в 22:09;
от ул. Индустриальной в 22:19.
По маршруту № 5:
от ул. им. Е. Бершанской в 21:10;
от ул. им. Петра Метальникова в 22:10.
По маршруту № 8:
от хладокомбината в 21:31;
от ул. Петра Метальникова в 22:27.
Напомним, расписание движения маршрутов в режиме реального времени можно увидеть на сайте proezd.kttu.ru. Время отправления рейсов, следующих по изменённым маршрутам, выделено синим цветом, маршрутов, следующих в депо, красным цветом.
Ранее Юга.ру писали, что 4 декабря в Краснодаре пройдет крестный ход в поддержку участников СВО. В центре города перекроют автомобильное движение.