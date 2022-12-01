Жители Краснодарского края смогут взять кредит онлайн на сайте финансового маркетплейса Сравни

Финансовый маркетплейс Сравни запустил услугу оформления кредита на сайте без посещения банка

Согласно всероссийскому исследованию*, приуроченному к запуску услуги, в Краснодаре и других регионах ЮФО воспользоваться этой возможностью уже готовы 82,9%. Открыть финансовый продукт онлайн жителей южных регионов больше всего мотивирует отсутствие необходимости посещать отделение (45%), скорость оформления (28,8%) и выгодные скидки (29%).

Как оформить кредит онлайн на финансовом маркетплейсе Сравни: заполнить анкету на сайте Сравни, в разделе «Подбор кредитов», указать сумму, город получения кредита и контактные данные;

пройти авторизацию через госуслуги;

выбрать подходящие условия среди предложений от нескольких банков;

подтвердить личность на встрече с представителем финансового маркетплейса Сравни;

подписать договор, введя на сайте код из смс.

Деньги поступят на счет в мобильном приложении банка выдачи кредита через пару минут после подписания договора. Их можно перевести в любой другой банк или оставить на счете в банке, который выдал кредит.

Уже сейчас на платформе доступны онлайн-кредиты от пяти банков: Ак Барс Банк, Локо-банк, ПСБ, Ренессанс Кредит и СКБ-банк (Банк Синара). До конца года финансовый маркетплейс Сравни планирует увеличить количество банков-партнеров.

По данным исследования*, в ЮФО самыми популярными финансовыми продуктами в 2022 году стали дебетовые карты, на втором месте — кредитки, на третьем — вклады. Кредиты, в том числе ипотека, интересовали жителей региона меньше.

Сравни первой из ИТ-компаний получила статус финансового маркетплейса и запустила выдачу онлайн-кредитов от пяти банков. За время пилотного проекта компания открыла онлайн-оформление кредитов в Москве, Краснодарском крае, Новосибирской области, Свердловской области, республике Татарстан, республике Башкортостан и Пермском крае**. До конца года финансовый маркетплейс Сравни планирует увеличить количество банков-партнеров, открыть выдачу онлайн-кредитов жителям еще 400 городов России, а также запустить онлайн-оформление вкладов. В 2023 году компания инвестирует в развитие проекта порядка 1 млрд рублей.

«В мае этого года мы выдали первую тестовую сделку, а уже сейчас помогли оформить более 120 кредитов нашим пользователям. У современных пользователей есть запрос на широкую и объективную информацию для анализа, сравнения и выбора финансовых предложений. Как раз это мы и предлагаем в рамках нового проекта. Мы верим, что финансовые маркетплейсы ждет такой же успех, как и FMCG-маркетплейсы», — рассказал генеральный директор финансового маркетплейса Сравни Сергей Леонидов.

Как писали Юга.ру, Краснодарский край стал четвёртым в рейтинге по объёму ипотек, выданных за месяц.