Жители Краснодарского края смогут взять кредит онлайн на сайте финансового маркетплейса Сравни
Финансовый маркетплейс Сравни запустил услугу оформления кредита на сайте без посещения банка
Согласно всероссийскому исследованию*, приуроченному к запуску услуги, в Краснодаре и других регионах ЮФО воспользоваться этой возможностью уже готовы 82,9%. Открыть финансовый продукт онлайн жителей южных регионов больше всего мотивирует отсутствие необходимости посещать отделение (45%), скорость оформления (28,8%) и выгодные скидки (29%).
Как оформить кредит онлайн на финансовом маркетплейсе Сравни:
- заполнить анкету на сайте Сравни, в разделе «Подбор кредитов», указать сумму, город получения кредита и контактные данные;
- пройти авторизацию через госуслуги;
- выбрать подходящие условия среди предложений от нескольких банков;
- подтвердить личность на встрече с представителем финансового маркетплейса Сравни;
- подписать договор, введя на сайте код из смс.
Деньги поступят на счет в мобильном приложении банка выдачи кредита через пару минут после подписания договора. Их можно перевести в любой другой банк или оставить на счете в банке, который выдал кредит.
Уже сейчас на платформе доступны онлайн-кредиты от пяти банков: Ак Барс Банк, Локо-банк, ПСБ, Ренессанс Кредит и СКБ-банк (Банк Синара). До конца года финансовый маркетплейс Сравни планирует увеличить количество банков-партнеров.
По данным исследования*, в ЮФО самыми популярными финансовыми продуктами в 2022 году стали дебетовые карты, на втором месте — кредитки, на третьем — вклады. Кредиты, в том числе ипотека, интересовали жителей региона меньше.
Сравни первой из ИТ-компаний получила статус финансового маркетплейса и запустила выдачу онлайн-кредитов от пяти банков. За время пилотного проекта компания открыла онлайн-оформление кредитов в Москве, Краснодарском крае, Новосибирской области, Свердловской области, республике Татарстан, республике Башкортостан и Пермском крае**. До конца года финансовый маркетплейс Сравни планирует увеличить количество банков-партнеров, открыть выдачу онлайн-кредитов жителям еще 400 городов России, а также запустить онлайн-оформление вкладов. В 2023 году компания инвестирует в развитие проекта порядка 1 млрд рублей.
«В мае этого года мы выдали первую тестовую сделку, а уже сейчас помогли оформить более 120 кредитов нашим пользователям. У современных пользователей есть запрос на широкую и объективную информацию для анализа, сравнения и выбора финансовых предложений. Как раз это мы и предлагаем в рамках нового проекта. Мы верим, что финансовые маркетплейсы ждет такой же успех, как и FMCG-маркетплейсы», — рассказал генеральный директор финансового маркетплейса Сравни Сергей Леонидов.
Как писали Юга.ру, Краснодарский край стал четвёртым в рейтинге по объёму ипотек, выданных за месяц.
* Исследование компании Cupli по заказу Сравни методом онлайн-панели. Выборка более 1,2 тыс. респондентов из всех регионов России с учетом требований Росстата.
** Сервис доступен для клиентов с кредитным рейтингом более 950 баллов в Москве и 650 баллов в остальных регионах.