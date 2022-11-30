Почта России обещает доставить заказы из Zara, Adidas и других европейских магазинов. Оплатить можно российской банковской картой

Россияне могут сделать заказ на сайте зарубежного магазина и выбрать доставку Почтой России. В списке некогда самые популярные в стране бренды — Zara, H&M, COS, Adidas, Nike, Hugo Boss и другие. Заказ снова можно сделать и на маркетплейсах — Farfetch, Yoox, Asos, Net-a-Porter, Mytheresa.

Получить посылку можно в любом из 38 тысяч отделений почты страны. Выбрать услуги курьера можно в 14 тысячах населенных пунктах. Срок доставки в Россию — от 14 дней.

Заказы хранятся на складах партнера в Берлине. В стоимость доставки включено хранение на складе оператора до 90 дней. Покупатели могут выбрать допуслугу — фотографии прибывших товаров, чтобы убедиться в их качестве, состоянии, работоспособности.