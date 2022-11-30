Почта России обещает доставить заказы из Zara, Adidas и других европейских магазинов. Оплатить можно российской банковской картой

Вся Россия

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  • © Фото artursafronovvvv, freepik.com
    © Фото artursafronovvvv, freepik.com

Посылки хранятся на складах партнера в Берлине

Россияне могут сделать заказ на сайте зарубежного магазина и выбрать доставку Почтой России. В списке некогда самые популярные в стране бренды — Zara, H&M, COS, Adidas, Nike, Hugo Boss и другие. Заказ снова можно сделать и на маркетплейсах — Farfetch, Yoox, Asos, Net-a-Porter, Mytheresa.

Получить посылку можно в любом из 38 тысяч отделений почты страны. Выбрать услуги курьера можно в 14 тысячах населенных пунктах. Срок доставки в Россию — от 14 дней.

Заказы хранятся на складах партнера в Берлине. В стоимость доставки включено хранение на складе оператора до 90 дней. Покупатели могут выбрать допуслугу — фотографии прибывших товаров, чтобы убедиться в их качестве, состоянии, работоспособности.

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«Летом этого года мы запустили доставку покупок из интернет-магазинов США, оформленных на платформе pochtaglobal.ru. Теперь мы вместе с партнером запускаем доставку товаров из европейских магазинов. Это позволит покупать напрямую у брендов. Быстрое таможенное декларирование, удобное отслеживание и оплата пошлин, максимальная география доставки в России через Почту — всё это обеспечит пользователям нашего партнёрского сервиса лучший клиентский опыт», — заявил заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Почты России Георгий Аликошвили.

В случае, если стоимость посылки превысит 1 000 евро или 31 кг по весу, оплатить пошлину можно на сайте и в мобильном приложении, возможно это и при получении посылки в отделении.

Недавно Юга.ру писали, что Mazda уходит из России, продав предприятие за 1 евро.

Доставка и курьеры Почта Санкции

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