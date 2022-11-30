Клиенты РНКБ оплатили налоги и штрафы на 1 млрд рублей

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  • © Фото tirachardz, freepik.com
    © Фото tirachardz, freepik.com

До 1 декабря 2022 года жителям России в соответствии с Налоговым кодексом РФ необходимо заплатить имущественные налоги

С 1 июля 2022 года клиенты РНКБ совершили более 600 тыс. платежей по оплате налогов и штрафов на сумму свыше 1 млрд рублей, из которых в ноябре — свыше 200 тыс. платежей на сумму более 240 млн рублей. 74% платежей прошли в мобильном приложении и интернет-банке РНКБ.

В банке отметили, что сумма платежей увеличилась на 40% в сравнении с прошлогодним показателем за аналогичный период, а количество выросло на 16%.

Средний чек платежа в 2022 году — 1665 рублей, что на 20% выше прошлогодней суммы. Самую большую долю составили платежи за транспортный налог физических лиц (37% от суммы всех платежей), на втором месте земельный налог (19%), на третьем — налог на имущество (14%).

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«В нашем мобильном приложении можно оплачивать налоги в том числе и с помощью qr-кода на квитанции, тогда реквизиты подгружаются автоматически. Платежи через дистанционные каналы банка очень востребованы нашими клиентами, так как позволяют совершать оплату вовремя и без личного присутствия в офисе», — отметил заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан.

Сегодня в мобильном приложении и интернет-банке «РНКБ 24/7» ежедневно проходит более 500 тыс. платежей. Через дистанционные каналы обслуживания клиенты могут оплатить не только налоги, штрафы или коммунальные услуги, но и совершить платежи в адрес нескольких тыс. предприятий — поставщиков услуг в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае.

Как писали Юга.ру, более 15 тыс. клиентов РНКБ самостоятельно увеличили льготный период по кредиткам до 115 дней.

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