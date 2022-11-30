Клиенты РНКБ оплатили налоги и штрафы на 1 млрд рублей

До 1 декабря 2022 года жителям России в соответствии с Налоговым кодексом РФ необходимо заплатить имущественные налоги

С 1 июля 2022 года клиенты РНКБ совершили более 600 тыс. платежей по оплате налогов и штрафов на сумму свыше 1 млрд рублей, из которых в ноябре — свыше 200 тыс. платежей на сумму более 240 млн рублей. 74% платежей прошли в мобильном приложении и интернет-банке РНКБ.

В банке отметили, что сумма платежей увеличилась на 40% в сравнении с прошлогодним показателем за аналогичный период, а количество выросло на 16%.

Средний чек платежа в 2022 году — 1665 рублей, что на 20% выше прошлогодней суммы. Самую большую долю составили платежи за транспортный налог физических лиц (37% от суммы всех платежей), на втором месте земельный налог (19%), на третьем — налог на имущество (14%).