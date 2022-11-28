В одной из школ Краснодара собирают гуманитарную помощь для военных в зоне спецоперации

28 ноября в редакцию Юга.ру обратились родители, которые сообщили, что руководство школы № 71 открыло прямо в здании гуманитарный сбор для нужд бойцов в зоне СВО. Согласно сообщению, гуманитарку собирают в кабинете № 209. Посылки отправят 1 декабря, в четверг. В сообщении сказано, что необходимы зубные пасты и щётки, чёрные футболки, носки, детские рисунки.

Собеседник Юга.ру подчеркнул, что сбор помощи добровольный, при этом остаётся открытым вопрос, почему с гуманитарной помощью в школу пройти можно, а по другим вопросам попасть в здание гораздо сложнее.

После того, как в сентябре в школе Ижевска бывший выпускник устроил стрельбу, администрация Краснодара пообещала усилить охрану образовательных заведений. По словам родителей, свободный проход в здание сейчас запрещен, на собрание они могут пройти только по паспорту.

Корреспонденту Юга.ру в приемной директора не ответили на вопрос, чья инициатива собирать в здании гуманитарную помощь. Но уточнили, что в школу благотворителей не запустят. Классный руководитель спустится на первый этаж, заберет вещи и отнесет их в кабинет.

В начале сентября после возмущения родителей в Минпросвещения переписали методички «Разговоров о важном». В патриотическом занятии убрали упоминание о спецоперациии.