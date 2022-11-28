РНКБ начнет выдавать льготные автокредиты для военнослужащих и членов их семей

Банк РНКБ начнет реализацию госпрограммы льготного автокредитования по обновленным условиям

По обновленной программе приобрести новый автомобиль со скидкой 20% смогут военнослужащие, проходящие военную службу по контракту или призыву, а также проживающие совместно с ними члены их семей (супруг/супруга, дети и родители), либо пенсионеры, ранее проходившие военную службу.

Программой, как и ранее, могут воспользоваться:



— семьи с одним или несколькими несовершеннолетними детьми (в том числе находящимися под опекой или на попечительстве, включая приемных);



— клиенты, приобретающие авто впервые;



— работники государственных медицинских и образовательных учреждений.



Кроме того, программа распространяется на автолюбителей, которые сдают свое транспортное средство (ТС) в качестве оплаты первоначального взноса по программе Trade-in (при условии, что ТС старше 6 лет и владели им более 1 года).

С момента запуска в июле 2022 года госпрограммы льготного автокредитования клиенты РНКБ получили такие кредиты на общую сумму более 120 млн рублей. Средняя сумма автокредита составила 610 тыс. рублей, а средняя стоимость транспортного средства — около 1 млн рублей. Более 75% от общего количества автокредитов с господдержкой в РНКБ выданы по госпрограммам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

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«Благодаря расширению списка участников госпрограммы льготного автокредитования еще больше семей смогут приобрести в уходящем году новый автомобиль российского производства. За весь период участия РНКБ в программах льготного автокредитования около 4500 клиентов приобрели авто по специальным условиям», — отметил заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан.

РНКБ выдал первый автокредит на покупку электромобиля марки Evolute в рамках государственной программы льготного автокредитования. По условиям программы, скидка для электромобилей предоставляется в размере 35% от стоимости автомобиля, но не более 925 тыс. рублей. Субсидия на приобретение автомобилей марок LADA, УАЗ, ГАЗ, ВИС, Haval — 20% от стоимости автомобиля.

Ознакомиться с условиями программ автокредитования, а также оформить заявку на получение кредита с господдержкой можно без посещения операционного офиса с помощью онлайн-заявки на официальном сайте банка или в мобильном приложении «РНКБ 24/7». Клиенты, не попадающие под условия госпрограмм, могут оформить автокредиты в рамках собственных программ РНКБ — «Автостандарт» и «Автолайт».