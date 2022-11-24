В Адыгее передовикам жатвы вручили по 100 тыс. рублей

На праздновании Дня урожая в Госфилармонии Адыгеи поздравили лучших работников сельского хозяйства

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в празднования Дня урожая, на котором чествовали тружеников села и передовиков сельхозпроизводства, внесших существенный вклад в развитие отрасли.

Мурат Кумпилов напомнил, что в рамках госпрограмм в Адыгее сельхозпроизводители смогли получить в три раза больше льготных кредитов, воспользоваться инструментами господдержки и грантами на развитие. Это позволило нарастить поголовье крупного рогатого скота, увеличить посевные площади, получить хороший урожай зерновых и зернобобовых культур, который прогнозируется на отметке 625 тыс. тонн.

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«Руководство республики и в дальнейшем будет уделять внимание, наряду с растениеводством и животноводством, развитию садоводства и плодово-ягодных культур, популяризации и наращиванию производства нашего бренда — адыгейского сыра. Реализация всех социальных программ развития села также будет на особом контроле», — сказал Мурат Кумпилов.

Отмечая стабильное развитие садоводства, глава республики сообщил, что общая площадь плодовых насаждений в регионе составляет свыше 4,2 тыс. га, из которых на сады интенсивного типа приходится более 1,8 тыс. га. На 17% выросла площадь многолетних насаждений, что позволило увеличить валовый сбор плодово-ягодных до 35,2 тыс. тонн.

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В текущем году перерабатывающие предприятия республики отгрузили продукции на сумму 26,8 млрд рублей, что на 41% больше прошлогодних показателей. В сфере переработки молочной продукции произвели 19,4 тыс. тонн сыров и сырных продуктов, что на 18% больше аналогичного периода прошлого года.

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В продолжение церемонии состоялось чествование передовиков жатвы 2022 года. Мурат Кумпилов вручил победителям денежные премии по 100 тыс. рублей и дипломы.

Победителями соревнования по уборке урожая зерновых и зернобобовых культур среди комбайнеров стали: Андрей Ляхов (Красногвардейский район, СПК «Колхоз Ленина»); Александр Токарев (Гиагинский район, ООО «Георгиевское»); Азамат Жароков (Шовгеновский район, КФХ Р. Багова); Александр Абрамов (Кошехабльский район, КФХ З. Зехова); Руслан Туаров (Теучежский район, КХФ Туаров); Сергей Шуклин (Тахтамукайский район, Кфх Н. Хатит); Алексей Будников (Майкопский район, крестьянское хозяйство «Ника»); Галим Куижев (Майкоп, КФХ Б. Багов).