Утренний затор на Тургеневском мосту полиция Краснодара объяснила проверкой документов в рамках учений
Утром 24 ноября в соцсетях пользователи сообщали о сильном заторе на въезде и выезде из города
В соцсетях писали, что причиной пробок стала массовая проверка документов водителей. Позже в УМВД по Краснодару ситуацию объяснили плановыми тактико-специальными учениями, об этом написал «Коммерсантъ-Кубань».
«Введение каких-либо ограничений для перемещения граждан, связанных с проведением учений, не планируется», — сообщили изданию в полиции.
Сервис «Яндекс.Карты» оценил утреннюю дорожную обстановку в городе в 7 баллов. В пробках этим утром краснодарские водители стояли и перед Яблоновским мостом. На Джубгинском шоссе у водохранилища тоже образовался затор. В этом случае причина понятна, там продолжаются дорожные работы.
Ранее Юга.ру писали, что Тургеневский мост закроют на ремонт на 14 месяцев. Точных дат в мэрии не сообщают, к работам планируют приступить только после завершения строительства нового Яблоновского моста.