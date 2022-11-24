Утренний затор на Тургеневском мосту полиция Краснодара объяснила проверкой документов в рамках учений

Утром 24 ноября в соцсетях пользователи сообщали о сильном заторе на въезде и выезде из города

В соцсетях писали, что причиной пробок стала массовая проверка документов водителей. Позже в УМВД по Краснодару ситуацию объяснили плановыми тактико-специальными учениями, об этом написал «Коммерсантъ-Кубань».

«Введение каких-либо ограничений для перемещения граждан, связанных с проведением учений, не планируется», — сообщили изданию в полиции.