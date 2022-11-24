МТС объединил свои онлайн-сервисы на новой технологической платформе

МТС перевел свои ключевые онлайн-продукты — МТС Premium, KION, Мой МТС, MTS Travel и МТС Маркетолог — на единую платформу разработки The Platform

Такое решение сократит затраты на разработку и сэкономит более 1 млрд рублей до конца 2022 года. Потенциальная прибыль от внедрения The Platform в 2023 году — 10 млрд рублей.

The Platform — это комплекс сервисных, технологических и интеллектуальных платформ, систем безопасности и бизнес-решений. Платформа сокращает время и финансы на управление производством, тестированием, интеграцией и другими процессами.

The Platform умеет: выстраивать рекомендательные системы, системы распознавания и биоидентификации;

анализировать поведение пользователей;

оптимизировать процесс построения каталогов сервисов компании;

управлять персонализацией, ценообразованием и исполнением заказов.

Единая технологическая площадка освобождает ИТ-специалистов от рутинных задач и высвобождает до 30% их ресурсов . Уменьшается общее время на разработку сервисов, а эффективность каждого сотрудника в отдельности растёт. Более 300 команд экосистемы МТС теперь имеют единый доступ к инфраструктуре, базам данных, интеграциям по всем ключевым продуктам экосистемы.

За счет перехода на The Platform МТС планирует в 4 раза ускорить вывод новых продуктов на рынок и в 3 раза снизить простои бизнеса из-за технологических инцидентов.

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Все ключевые продукты экосистемы МТС, включая МТС Premium, KION, Мой МТС, MTS Travel и МТС Маркетолог, уже используют компоненты The Platform. К 2023 году на единой платформе разместятся более 40% продуктов и систем МТС.

The Platform — технологический хаб не только для продуктов экосистемы МТС, но и для компаний-партнеров. За счет их упрощенной интеграции можно ускроить выход на рынок совместных продуктов и сократить технологические и бизнес-издержки при переходе в экосистему МТС.

«Переход на The Platform — один из главных этапов цифровой трансформации МТС. С одной стороны, наша платформа призвана минимизировать скорость вывода на рынок продуктов и услуг, с другой — обеспечивать синергию внутри экосистемы. В перспективе The Platform может стать масштабируемым продуктом для внешнего рынка, но изначально мы планируем развивать ее внутри компании», — отметил первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.