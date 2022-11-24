Авиаперевозчик юга России получит первый «Сухой Суперджет 100» с подержанными двигателями

Авиакомпания «Азимут» до конца года получит новый лайнер со старыми двигателями

Авиакомпания «Азимут», которая базируется в аэропортах Краснодара, Ростова-на-Дону и Минеральных Вод, получит новый самолет. Весь её флот состоит из самолетов «Сухой Суперджет 100». Такой же марки будет и новый лайнер. Единственное отличие — двигатели, имеющие налет. Об этом сообщает «Коммерсант».

Агрегаты, по данным издания, взяты из т. н. подменного пула. Это специальный резерв для всех эксплуатантов «Суперджета». Самолет должны были передать раньше, но Росавиация долго решала, как оформить документацию на особенную машину.

Корпорация «Ростех» подтвердила установку двигателей с налетом на новые самолеты. В компании заверили, что все детали согласованы с заказчиком, а агрегаты являются проверенными и надежными.

«Силовые установки находятся в великолепном состоянии, их использование никак не может сказаться на эксплуатационных характеристиках и безопасности полетов»,— подчеркнули в «Ростехе».

В 2023 году перевозчики получат еще около десяти SSJ. Некоторые также с бывшими в употреблении двигателями.

Проблемы с иностранными запчастями для самолетов и, в частности, двигателями, возникли после введения Евросоюзом санкций. Сейчас в России разрабатывается двигатель ПД-8. Его планируют устанавливать на самолеты SSJ. Поставки агрегатов должны начаться в следующем году.

Напомним, с 24 февраля на юге России закрыли все аэропорты, кроме сочинского. Но даже там отменяют и задерживают рейсы.