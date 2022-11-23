За 2022 год жители Краснодара получили около 1 млн отправлений через 5Post

5Post — дочерняя компания Х5 Group. Она развивает новые почтовые сервисы. Ее аналитики выяснили, что и как часто отправляли предприниматели за 10 месяцев 2022 года. Всего за период через систему постаматов и пунктов выдачи было оформлено около 20 млн отправлений. Активнее других регионов отправления принимали Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

В пятерку регионов с самым большим числом отправлений через постаматы и пункты выдачи 5Post вошли Москва и Московская область, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.

Чаще всего посылки получают жители Подмосковья, Санкт-Петербурга, Краснодара и Ростова-на-Дону. Например, с начала года петербуржцы более 1,5 млн получили посылок, краснодарцы — около 1 млн, ростовчане — около 700 тыс.