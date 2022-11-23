Краснодарский край вошел в четверку субъектов, принявших больше всего посылок через 5Post

Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

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  • © Изображение пресс-службы Х5 Group
    © Изображение пресс-службы Х5 Group

За 2022 год жители Краснодара получили около 1 млн отправлений через 5Post

5Post — дочерняя компания Х5 Group. Она развивает новые почтовые сервисы. Ее аналитики выяснили, что и как часто отправляли предприниматели за 10 месяцев 2022 года. Всего за период через систему постаматов и пунктов выдачи было оформлено около 20 млн отправлений. Активнее других регионов отправления принимали Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

В пятерку регионов с самым большим числом отправлений через постаматы и пункты выдачи 5Post вошли Москва и Московская область, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.

Чаще всего посылки получают жители Подмосковья, Санкт-Петербурга, Краснодара и Ростова-на-Дону. Например, с начала года петербуржцы более 1,5 млн получили посылок, краснодарцы — около 1 млн, ростовчане — около 700 тыс.

В сентябре 2022-го СДЭК начал продавать товары IKEA:

Отправить заказ через постамат или пункт выдачи 5Post можно, если его вес не превышает 15 кг. Но попадаются нестандартные и габаритные посылки. Так, среди отправлений, которые не были оформлены через постаматы, оказались живые пиявки, посудомоечная машина, 70-килограммовый двигатель, лестница и ванная.

Сегодня 5Post включает более 18 тыс. пунктов выдачи заказов и постаматов в магазинах «Пятёрочка» и «Перекрёсток» в 66 регионах РФ. Число действующих партнеров 5Post приближается к 300, причем 154 из них подключили к сервису в 2022 году. Компания продолжает инвестировать в развитие продуктов и сервисов, увеличивая количество новых партнерств.

В 2022 году Роскомнадзор подал в арбитражные суды РФ сотни исков к «Почте России». Это 96% жалоб на услуги почтовой связи. Основная претензия клиентов — медлительность. В сентябре Юга.ру опубликовали статью о том, как в Краснодарском крае работают почтальоны и с какими трудностями сталкиваются.

Бизнес-сообщество Почта

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