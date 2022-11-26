В Краснодаре прошла выставка современной сельхозтехники «ЮгАгро 2022»

Ростсельмаш представил современную агротехнику и электронные системы на международной выставке «ЮгАгро 2022»

22-25 ноября в Краснодаре проходила 29-я международная агропромышленная выставка сельхозтехники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой продукции «ЮгАгро 2022». Ростсельмаш традиционно представил широкий ряд современных агромашин и оборудования для АПК, а также электронные системы, разработанные инженерами производителя для повышения продуктивности техники.

Центральное место в экспозиции заняли двухбарабанные зерноуборочные комбайны RSM 161, T500. Эта техника уже хорошо знакома сельхозтоваропроизводителям юга России. Аграрии отмечают высокую производительность работы, экономию топлива, удобство обслуживания и комфорт механизатора.

«Для уборки урожая пшеницы, кукурузы, подсолнечника, гороха, нута, кориандра, льна мы используем комбайны TORUM компании Ростсельмаш. Наше хозяйство было одним из тех, кто испытывал еще прототип этого комбайна. Это надежная, качественная техника. Пользуемся ей уже около 10 лет. Качество соответствует всем ожиданиям», — рассказывает руководитель КФХ Оскар Артём Владимирович Застрожников.

© Фото Александры Булавкиной, Юга.ру

© Фото Александры Булавкиной, Юга.ру

© Фото Александры Булавкиной, Юга.ру

© Фото Александры Булавкиной, Юга.ру

© Фото Александры Булавкиной, Юга.ру

© Фото Александры Булавкиной, Юга.ру

На выставке гостям показали и самого мощного представителя серии кормоуборочных комбайнов производителя — модель RSM F 2650. Он разработан для крупных сельхозпредприятий, заготавливающих большие объёмы качественных кормов при высокой урожайности. Производительность в 200 тонн силосной массы в час, инновационные системы дистанционного контроля и настроек, бортовой компьютер, система быстрой навески и фиксации адаптеров — машина отвечает самым высоким требованиям современной кормозаготовки.

© Предоставлено пресс-службой «Россельхозмаш»

© Фото Александры Булавкиной, Юга.ру

© Фото Александры Булавкиной, Юга.ру

На стенде также представили трактор RSM 2375 с шарнирно-сочлененной рамой. Машина оснащена двигателем с турбонаддувом, последовательным охлаждением воздуха, функцией круиз-контроля номинальной мощностью 380 л. с. и запасом крутящего момента в 49%. Гидравлическая система, управляемая реакцией нагрузки, обеспечивает поток 170 л/мин.

В тракторе есть все, что нужно: система климат-контроля, усиленная шумоизоляция, регулируемые кресло на пневмоподвеске и рулевая колонка, обзор в 360 градусов. Показания датчиков, маркировка приборов, переключателей легко читаются и находятся в прямой видимости и доступе механизатора.

© Фото Александры Булавкиной, Юга.ру

© Фото Александры Булавкиной, Юга.ру

© Фото Александры Булавкиной, Юга.ру

© Фото Александры Булавкиной, Юга.ру

© Фото Александры Булавкиной, Юга.ру

Ростсельмаш также показал уникальную разработку инженеров компании, без которой не возможно современное сельское хозяйство, — электронные системы. Они упрощают рабочий процесс и повышают рентабельность полевых работ, экономят топливо и время.

На демо-стенде каждый желающий мог познакомиться с вс платформой агроменеджмента РСМ Агротроник и электронными опциями для решения различных полевых задач: системой автоуправления техникой РСМ Агротроник Пилот 1.0, системой контроля уровня урожайности на различных участков полей РСМ Карта урожайности, системой внесения консервантов РСМ Умная дозировка, системой распознавания транспорта для выгрузки зерна РСМ Умная метка, системой для облегчения работы в темное время суток РСМ Ночное видение.

© Фото Александры Булавкиной, Юга.ру

© Фото Александры Булавкиной, Юга.ру

© Фото Александры Булавкиной, Юга.ру

© Фото Александры Булавкиной, Юга.ру

© Фото Александры Булавкиной, Юга.ру

«У нас целая линейка систем для повышения продуктивности агропредприятий. Это и простые системы параллельного вождения, и более интеллектуальные системы, совмещающие технологии РКК, ГНСС и машинного зрения. Большой популярностью пользуются системы автоуправления. Они совмещают управление траекторией и скоростью движения машины и обеспечивают безопасность работ. Для этого мы используем технологию машинного зрения. Камера устанавливается впереди трактора, комбайна или опрыскивателя. И если перед техникой появляется какое-то препятствие — дерево, столб, ЛЭП, человек, то агромашина останавливается. Эта технология реализована в опции «РСМ Агротроник Пилот 2.0». Это первая и единственная в мире гибридная система. Её разработали инженеры Ростсельмаш», — рассказывает руководитель проекта Ростсельмаш Олег Александров

Гости выставки также увидели новинки техники производителя.

Новый самоходный опрыскиватель RSM SPS-3800 SENTINEL сочетает в себе лучшие инновационные решения и многолетний опыт применения техники для защиты и питания растений. Серийный выпуск этой модели ожидается в скором будущем.