Сочи занял второе место по качеству жизни и популярности зимнего отдыха

Финансовый университет при правительстве России оценил качество жизни в городах страны. Для этого провели мониторинг настроения населения среди 250 тысяч человек. Учитывали потребительскую активность, развитие медицины, стоимость недвижимости, наличие вузов, состояние ЖКХ, дорог и экологии.

В итоге первое место в рейтинге заняла Москва, второе — Сочи, на третьем — Грозный. Москва опередила другие города, в первую очередь по финансовым показателям. Сочи, по мнению исследователей, наиболее оптимально сбалансирован по всем пунктам рейтинга.

Также на втором месте Олимпийская столица расположилась в рейтинге самых востребованных направлений для путешествий в декабре. Первое место занял Санкт-Петербург с долей бронирования 14%. Сочи отстал всего на несколько десятых процента. Третьей по популярности стала Москва 12,5% всех броней. Кубанский курорт, помимо моря и гор, привлекает и более дешевой стоимостью размещения.

Ранее Юга.ру рассказывали о том, что Краснодар опустился в рейтинге качества общественного транспорта, а Сочи и Новороссийск расположились в конце этого списка.