В Краснодаре пройдёт выставка Андрея Серкова, посвящённая лету
В краснодарской галерее «Глюк» 3 декабря откроется персональная выставка Андрея Серкова «Местные»
Представлена новая серия графических работ, посвящённая лету. Автор обещает, что в этот раз не будет сложных для понимания концепций.
«Всё просто — мы вернём лето в декабре. Полное погружение в тёплую августовскую ночь: свет, звуки, запахи и все свои. Никакой иммерсивности, простая магия», — поясняет Серков.
Выставка будет работать до 11 декабря по адресу улица Октябрьская, 61. Билеты по ссылке.
Произведения Серкова можно будет приобрести и тем самым помочь автору в сложный период. Кроме того, часть денег с продажи пойдёт в приют животных «Краснодог».
Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее имени Коваленко доступна экспозиция «Мастер» памяти известного художника-каллиграфа Леонида Проненко. Автор обыгрывает стихи Эдгара По и Александра Пушкина, прозу Александра Грина, цитаты Уильяма Морриса, слова и символы.