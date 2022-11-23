В Краснодаре пройдёт выставка Андрея Серкова, посвящённая лету

Представлена новая серия графических работ, посвящённая лету. Автор обещает, что в этот раз не будет сложных для понимания концепций.

«Всё просто — мы вернём лето в декабре. Полное погружение в тёплую августовскую ночь: свет, звуки, запахи и все свои. Никакой иммерсивности, простая магия», — поясняет Серков.

Выставка будет работать до 11 декабря по адресу улица Октябрьская, 61. Билеты по ссылке.

Произведения Серкова можно будет приобрести и тем самым помочь автору в сложный период. Кроме того, часть денег с продажи пойдёт в приют животных «Краснодог».