В Новороссийске выберут лучшего молодого повара Кубани

В следующий понедельник в Новороссийске проведут финал ежегодного конкурса «Локальной кухни молодых поваров Черноморского побережья Chefs&Juniors-2022». В нем будут участвовать семь команд из колледжей Геленджика, Новороссийска, Крымска и Анапы.

В каждой команде будут студенты и куратор —шеф или су-шеф знаковых ресторанов Юга. Участники должны будут приготовить горячее блюдо из определенных ингредиентов и специального продукта, о котором они узнают перед началом конкурса. На приготовление дается час.

Затем конкурсанты должны будут презентовать блюдо жюри. Их задача — объяснить выбор приготовленного блюда, рассказать о методиках приготовления и как связаны ингредиенты между собой.

Участники конкурса получат призы и звания победителей и лауреатов конкурса Chefs&Juniors. Кроме того, их кулинарные навыки оценят практикующие шеф-повара.

Конкурс пройдет в Краснодарском крае в четвертый раз. По словам организаторов, его цели — популяризация бренда «Черноморской кухни» и увеличение штата квалифицированных поваров.

«Нам кажется важным оказывать всестороннюю поддержку начинающим молодым поварам в их профессиональной деятельности, поскольку это повышает престиж профессии, а также улучшает общий уровень предоставления услуг в сфере общепита региона», — рассказали организаторы.

Ранее Юга.ру рассказывали, что краснодарского повара Андрея Матюху признали лучшим шеф-поваром юга России. А весной этого года команда России во главе с Матюхой впервые за 13 лет вышла в финал всемирного конкурса шеф-поваров.