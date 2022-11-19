В Сочи перекроют центр города ради Крестного хода

Краснодарский край

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  • © Елена Синеок. ЮГА.ру
    © Елена Синеок. ЮГА.ру

20 ноября в Сочи на полдня закроют для автомобилей несколько улиц в Центральном районе, чтобы провести Крестный ход

20 ноября в Сочи состоится крестный ход, посвященный святому покровителю города, Архангелу Михаилу, сообщают «Краснодарские известия». Процессия пройдет от храма Святого князя Владимира до храма Святого Михаила Архангела.

В связи с этим с 9:30 до 14:00 будут закрыты для движения несколько улиц в Центральном районе курорта: Виноградная, Егорова, Курортный проспект, Поярко, Несебрская и Москвина. Администрация города просит водителей заранее планировать маршруты объезда.

Месяц назад крестный ход в поддержку русского воинства прошёл в Новороссийске, а в Анапе в 2004-м состоялся экзотический крестный ход на велосипедах.

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В Сочи перекроют центр города ради Крестного хода
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