«Миссис Крым-2022» отказали в российском гражданстве. Ранее ее оштрафовали за исполнение украинской песни

В Крыму 34-летней Ольге Валеевой отказали в получении российского гражданства. Причиной такого решения стало то, что ранее ее штрафовали за дискредитацию российской армии и демонстрирование экстремистской символики, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Крыма.

Напомним, в октябре «Миссис Крыма» Ольга Валеева вместе со своей подругой спели песню «Червона калина» и выложили видео в соцсети. Песня считается гимном «Украинской повстанческой армии»* и полка «Азов»**.

За видео на девушек составили административные протоколы по ст. 20.3.3 КоАП РФ (Дискредитация ВС РФ), и ст. 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). Суд признал их виновными и назначил Валеевой штраф в 40 тыс. рублей, а ее подругу арестовали на 10 суток.

Как писали Юга.ру, в Крыму на 13 суток арестовали преподавателя техникума за просмотр клипа «Байрактар» про беспилотник, который использует украинская армия. Также мужчину уволили из учебного заведения.

* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (ОУН-УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

** «Азов» — организация признана террористической (решение Верховного суда РФ от 02.08.2022).