РНКБ выдал экспресс-гарантии для бизнеса на сумму более 1 млрд рублей
С начала 2022 года банк РНКБ выдал 1172 экспресс-гарантии для участников госзакупок на сумму более 1 млрд рублей
Как сообщила пресс-служба РНКБ, количество выданных за 10 месяцев 2022 года гарантий увеличилось на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, а сумма — на 40%.
Максимальный срок гарантии обеспечения обязательств — 6 лет, максимальная сумма — 100 млн рублей. Решение о выдаче гарантии в сумме до 10 млн рублей принимается в срок от 15 минут.
Клиенты РНКБ могут оформить экспресс-гарантии по минимальной ставке от 2,3%, при этом минимальная сумма комиссии составит 1000 рублей.
«Экспресс-гарантия — это удобный и доступный финансовый инструмент, который позволяет клиентам на основании минимального пакета документов оперативно обеспечить свои обязательства в рамках государственных контрактов. Визит в офис банка для этого не нужен, оформление происходит дистанционно», — объясняет вице-президент — директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий.