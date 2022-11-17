РНКБ выдал экспресс-гарантии для бизнеса на сумму более 1 млрд рублей

Реклама Краснодарский край, Крым, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

С начала 2022 года банк РНКБ выдал 1172 экспресс-гарантии для участников госзакупок на сумму более 1 млрд рублей

Как сообщила пресс-служба РНКБ, количество выданных за 10 месяцев 2022 года гарантий увеличилось на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, а сумма — на 40%. 

Максимальный срок гарантии обеспечения обязательств — 6 лет, максимальная сумма — 100 млн рублей. Решение о выдаче гарантии в сумме до 10 млн рублей принимается в срок от 15 минут. 

Клиенты РНКБ могут оформить экспресс-гарантии по минимальной ставке от 2,3%, при этом минимальная сумма комиссии составит 1000 рублей.

Читайте также:

«Экспресс-гарантия — это удобный и доступный финансовый инструмент, который позволяет клиентам на основании минимального пакета документов оперативно обеспечить свои обязательства в рамках государственных контрактов. Визит в офис банка для этого не нужен, оформление происходит дистанционно», — объясняет вице-президент — директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий.

Подробные условия продукта «Экспресс-гарантия» в РНКБ

Банки Деньги РНКБ Финансы Экономика

Новости

СМИ: Леонид Слуцкий может возглавить «Краснодар». «Кубани» тоже нужен новый тренер
В Краснодаре объявили заместителей мэра Наумова и глав департаментов
В Краснодарском крае хотели задержать активистов, выступающих за закрытие свалки
В Краснодаре отстранили депутата Азарова, осудившего СВО в Украине
В Сириусе загорелся строящийся элитный ЖК «Мантера»
В Краснодаре адвоката Беньяша* обвинили в дискредитации армии за 20 постов в телеграме

Лента новостей

«На детские книжки с наклейками рост до 100%»
Сегодня, 11:45
«На детские книжки с наклейками рост до 100%»
Что происходит в Краснодарском крае с ценами на книги и причём тут геополитика?
«Масштаб нужды не поддается осознанию»
15 ноября, 08:30
«Масштаб нужды не поддается осознанию»
Три девушки из Краснодара отвезли в Мариуполь 20 тонн гуманитарной помощи
Краснодар опустился в рейтинге качества общественного транспорта
Сегодня, 07:35
Краснодар опустился в рейтинге качества общественного транспорта

Реклама на сайте