РНКБ выдал экспресс-гарантии для бизнеса на сумму более 1 млрд рублей

С начала 2022 года банк РНКБ выдал 1172 экспресс-гарантии для участников госзакупок на сумму более 1 млрд рублей

Как сообщила пресс-служба РНКБ, количество выданных за 10 месяцев 2022 года гарантий увеличилось на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, а сумма — на 40%.

Максимальный срок гарантии обеспечения обязательств — 6 лет, максимальная сумма — 100 млн рублей. Решение о выдаче гарантии в сумме до 10 млн рублей принимается в срок от 15 минут.



Клиенты РНКБ могут оформить экспресс-гарантии по минимальной ставке от 2,3%, при этом минимальная сумма комиссии составит 1000 рублей.

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