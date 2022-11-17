Три белореченские старшеклассницы прошли в федеральный этап конкурса сочинений «Горячий снег»

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  • Учителя проверяют конкурсные работы © Фото Марии Ефимкиной
    Учителя проверяют конкурсные работы © Фото Марии Ефимкиной

В семи регионах России стартовал федеральный конкурс школьных сочинений «Горячий снег» в рамках историко-патриотической акции «Линейка памяти»

Программу конкурсных мероприятий организовала компания «ЕвроХим» в партнерстве с АНО «Национальные приоритеты», Союзом писателей России и Российским военно-историческим обществом.

Старшеклассники со всех городов присутствия компании «ЕвроХим» писали сочинение о Котельниковской операции — ключевом сражении Сталинградской битвы, описанном в романе Юрия Бондарева «Горячий снег». Конкурс приурочен к празднованию 80-летия Сталинградской битвы в 2023 году и проводится с целью сохранения и актуализации исторической памяти среди молодежи.

Сочинения оценивали региональные конкурсные комиссии, в состав которых входили учителя русского языка, представители отделов образования администраций и компании «ЕвроХим» в городах проведения конкурса.

Так, в Белореченске уже завершили проверку конкурсных работ участников и определили победители регионального этапа:

  • первое место заняла ученица МАОУ Гимназия имени маршала Г.К. Жукова Ольга Шатохина;
  • второе место завоевала ученица МБОУ СОШ №8 Вероника Тимофеева;
  • бронзовым призером стала Екатерина Караваева из МБОУ СОШ №12.

Всем победителям вручили грамоты и подарки.

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Лучшие работы (всего 21 сочинение) из регионов направят на федеральный этап конкурса, где и выберут абсолютных победителей со всей страны. Финалистов определит экспертное жюри из числа представителей Союза писателей России, Российского военно-исторического общества, АНО «Национальные приоритеты» и компании «ЕвроХим».

Ранее Юга.ру писали, что ЕвроХим-БМУ провёл экскурсию для школьников в рамках акции «Наука рядом».

Белореченский район Великая Отечественная война Дети ЕвроХим Конкурсы Культурное наследие Литература Образование Школьники

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