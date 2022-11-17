В Геленджике ливанскому кедру дали статус памятника природы и занесли в Красную книгу

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Ливанский кедр, который растет в Геленджике с начала ХХ века, стал памятником живой природы

В Геленджике статус памятника живой природы получил 150-летний ливанский кедр. Ранее дерево имело региональный охранный статус, теперь его присвоили на всероссийском уровне, сообщили в краевом Минприроды.

«Дерево представляет интерес не только как исторический объект, но и как ботанический. В данной части побережья Черного моря больше не произрастает таких мощных кедров», — добавили в ведомстве.

Дерево в 1901 году посадил в Геленджике брат писателя Владимира Короленко — Илларион. На тот момент дереву уже было 30 лет. Кроме того, кедр занесли в международную Красную книгу.

Ранее Юга.ру рассказывали о самых старых деревьях Краснодара. Где они находятся и как выглядят можно почитать здесь.

Геленджик Министерство природных ресурсов и экологии РФ

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