Автомобильное движение по Крымскому мосту снова перекроют

Крым

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Крымский мост временно перекроют из-за ремонта

Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановят 16 ноября с 4:00 до 16:00, сообщили в Минтрансе РФ. В это время там проведут технологические работы.

Водителей просят не планировать поездки в сторону Крыма и в обратном направлении. Грузовые автомобили могут попасть на полуостров по альтернативному маршруту через Ростовскую область, Мелитополь и Джанкой. Фуры с товарами первой необходимости могут попасть в Крым через Керченскую переправу.

Также в ведомстве добавили, что с 9 октября через пролив в обе стороны перевезли 19 тыс. 715 автомобилей и 31 тыс. 807 пассажиров. В общей сложности семь паромов выполнили 645 рейсов.

Напомним, Крымский мост восстанавливают после теракта утром 8 октября. Взрыв разрушил несколько пролетов сооружения, погибли 4 человека. Мост обещали полностью восстановить к 1 июля 2023 года.   

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