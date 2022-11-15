В Крыму нашли мертвого дельфина, которого могли выкинуть из дельфинария

В Севастополе нашли мертвого дельфина. Возможно это один из тех, кого выкинули из дельфинария в начале ноября

На пляже Осипенко в Севастополе нашли мертвого дельфина. Это может быть одна из четырех афалин, которых выбросили в море — Зоя.

При осмотре афалины специалисты не смогли найти у него чип. Возможно, он ушел глубже в ткани. Если чип обнаружат, то подтвердится, что это Зоя, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Дрессировщики, которые долгое время работали с дельфинами были уверены, что это Зоя, когда получили снимки дельфина от волонтеров. Приехав на место, осмотрели афалину, не нашли характерных признаков — следов от уколов на плавнике (у Зои часто брали анализ крови)», — добавил губернатор.

Как писали Юга.ру, в Севастополе владелец дельфинария выпустил в море четырех афалин. Животные 10 лет находились в неволе и не смогут выжить в природе. Двоих дельфинов удалось найти.