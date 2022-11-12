Автомобильную часть Крымского моста перекрыли. Поезда ходят по расписанию

В 4:00 рабочие перекрыли движение автомобилей на Крымском мосту на 12 часов. Железнодорожной части это не коснулось. Поезда и электрички в Крым сегодня ходят по расписанию. Об этом «РИА Новости Крым» сообщил врио министра транспорта республики Николай Лукашенко.

На мосту до 16:00 планируют сделать монтаж еще одного пролёта. Первый раз движение на мосту перекрывали 8 ноября, тогда рабочие установили первый пролёт на трассе. Керченская переправа работает по расписанию. Власти Крыма сообщили, что в рейсы выйдут семь паромов. На этой неделе краевой оперштаб доложил, что очереди на паромы для большегрузов больше нет. Месяц назад Юга.ру писали, что водители фур стоят в очереди на переправу по 3-4 дня.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября рано утром. Было разрушено несколько пролетов сооружения. Погибло четыре человека. Председатель следственного комитета России заявил, что это был теракт.

Через несколько дней после происшествия глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о том, что ремонт моста должны закончить к 1 июля 2023 года.