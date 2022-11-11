В Туапсе проведут генеральную уборку лесопарка Кадош

Краснодарский край

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  • © Фото Владислава Щеколдина, Юга.ру
    © Фото Владислава Щеколдина, Юга.ру

13 ноября в Туапсе пройдет экоакция «Чистые горы»

В Туапсе решили провести большой экологический субботник. Местных жителей и всех неравнодушных приглашают принять участие в генеральной уборке памятника природы — лесопарка Кадош.

Экоакция «Чистые горы» пройдет 13 ноября. Начало в 10:00 у кемпинга «Скала Киселева». Чтобы подтвердить участие, нужно предварительно зарегистрироваться. Возраст участников — от 14 лет и старше.

Лесопарк Кадош находится рядом с Туапсе. Его площадь — 300 гектаров. В нем много растений редких видов: пицундская сосна, ягодный тис, ятрышники, офрисы. Несколько видов орхидей, занесенных в Красную книгу.

Территория лесопарка — это берег древнего моря. Здесь находится знаменитая Скала Киселева. Это популярный туристический маршрут. После курортного сезона в лесопарке остается много мусора. Участники экосубботника намерены очистить памятник природы от следов человека.

Ранее Юга.ру рассказывали о том, как на субботнике в Новороссийске нашли крест, которому больше 120 лет.

Заповедники Субботник Туапсинский район Экология

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В Туапсе проведут генеральную уборку лесопарка Кадош

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